الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ويبحث معه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2022

بانوراما.. إيران والعراق.. أمن ومصالح مشتركة 

الصقر 'ليبرو' يتوقع فوز منتخب ايران على امريكا في مونديال قطر

أذربيجان تعلن ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع العراق

شاهد.. هكذا أحيت غزة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

شاهد بالفيديو... تداعيات تصريحات بن غفير حول المسجد الاقصى على المنطقة