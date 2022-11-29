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مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأميركا بمونديال قطر

مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأميركا بمونديال قطر
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

إحتضن إستاد الثمامة بالعاصمة البحرينية الدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأميركا، في الجولة الثالثة الختامية لمجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

العالم - إيران

وأطلق حكم الساحة الدولي الإسباني، أنتونيو ماتيو لاهوز، صافرة هذه المباراة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" قائمة المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران، ويليهما منتخب أميركا في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ومن ثم ويلز في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب إيران الفوز على أميركا للتأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز وإنجلترا، أو التعادل في حال فوز منتخب "الأسود الثلاثة" على ويلز أو التعادل.

هذا بينما يحتاج منتخب أميركا " للفوز فقط لكي يضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

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