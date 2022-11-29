شاهد.. معاناة السوريين جراء القصف التركي على شمال البلاد

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حيث شهدت مناطق مرعناز وشوارغه والطريق الواصل بين قريتي كشتعار وتل رفعت وشيخ عيسى ومنغ بريف حلب الشمالي عمليات قصف واسعة ولم تكن عين العرب ومنبج بعيدة عن هذه الاعتداءات.



عمليات القصف طالت عددا كبيرا من المرافق العامة، والخاصة ودمرت البنى التحتية في القرى والبلدات في اطار ترهيب الآمنين في تلك المناطق.



البروباغندا الاعلامية التي سبقت عمليات القصف التمهيدي التي اطلقتها انقرة تعكس جديتها في شن عمل عسكري واسع و تعيد الى الاذهان ما قامت به في عفرين بداية العام 2018.

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