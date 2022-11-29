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شاهد.. معاناة السوريين جراء القصف التركي على شمال البلاد

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

لم تهدأ القذائف التركية منذ اسبوع كامل منذ انطلاق التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على عدد من المناطق في شمال سوريا.

العالم - مراسلون

حيث شهدت مناطق مرعناز وشوارغه والطريق الواصل بين قريتي كشتعار وتل رفعت وشيخ عيسى ومنغ بريف حلب الشمالي عمليات قصف واسعة ولم تكن عين العرب ومنبج بعيدة عن هذه الاعتداءات.

عمليات القصف طالت عددا كبيرا من المرافق العامة، والخاصة ودمرت البنى التحتية في القرى والبلدات في اطار ترهيب الآمنين في تلك المناطق.

البروباغندا الاعلامية التي سبقت عمليات القصف التمهيدي التي اطلقتها انقرة تعكس جديتها في شن عمل عسكري واسع و تعيد الى الاذهان ما قامت به في عفرين بداية العام 2018.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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