أميركا تدرس تزويد كييف بقنابل لضرب أهداف حيوية روسية

خاص بالعالم

وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون، اعلنت انها تدرس من شركة بوينغ لتزويد كييف بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، ما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.

وقالت مصادر عسكرية إن المنظومة التي اقترحتها بوينغ يطلق عليها اسم قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض، هي واحدة من حوالي ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية.

ومدى هذه القنابل محل البحث لانه يبلغ 150 كيلومترا مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة. وبحسب المصادر فيمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع العام المقبل.

اما الناتو، فقد اعلن امينه العام ينس ستولتنبرغ، ان اعضاءه سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول استخدام الشتاء كأحد أسلحة الحرب ضد أوكرانيا. واوضح ان ن الاجتماع المقبل لحلف شمال الاطلسي سيكون بمثابة منصة لحشد مزيد من الدعم لأوكرانيا.