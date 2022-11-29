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شاهد.. تفاصيل صادمة حول وصول إبن سلمان الى السلطة

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تفاصيل صادمة تكشف لأول مرة عن انقلاب القصر الذي أوصل ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة.

العالم - خاص بالعالم

صحيفة الغارديان البريطانية تحدثت في مقال مطول عن ليلة العشرين من تموز / يوليو قبل خمس سنوات، التي أجبر فيها ولي العهد السابق محمد بن نايف على التنحي عن وراثة العرش، مشيرة الى انه وبعد أن وصلت التوترات بين بن سلمان وبن نايف إلى نقطة الغليان، تمت دعوة الاخير إلى قصر الملك سلمان، وعند وصوله قام تركي آل الشيخ بحسبه داخل غرفة لساعات، وضغط عليه لتوقيع خطاب التنحي، ومبايعة بن سلمان.

في بادئ الأمر رفض بن نايف، لكن تركي آل الشيخ هدده بأنه إذا لم يتنازل عن مطالبته بالعرش، فسوف يتم اغتصاب أفراد عائلته، بحسب ما جاء في مقال الغارديان.

مصدر من العائلة المالكة، كشف انه في ليلة الانقلاب، كان بن نايف خائفا جدا من التعرض للتسمم، لدرجة أنه رفض حتى أن يشرب الماء، لاسيما ان تركي ال الشيخ هدده بأن وجهته التالية ستكون المستشفى ان لم يتنازل لبن سلمان ونتيجة الارهاق والقلق استسلم بن نايف اخيرا، وعلى الفور تم إخفاء أحداث انقلاب القصر، وظهرت مسرحيات تقبيل بن سلمان، إلا أن الامر لم يدم طويلا، وبدأ بعض كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بتسريب هذه الاسرار، بعد أن جردهم بن سلمان من نفوذهم وثرواتهم، وسجنهم وعذبهم، في فندق 'ريتز كارلتون' تعامل بن سلمان مع بن نايف وكبار العائلة المالكة أثار حفيظة ناشطين سعوديين، الذين تساءلوا إن كان بن سلمان يتعامل مع ابناء عمومته هكذا، فكيف يتعامل مع معتقلي الرأي؟

خاصة مع ارتفاع وتيرة الاعدامات مؤخرا حيث دعت 35 منظمة غير حكومية جهات أممية إلى إدانة إعدامات المخدرات في السعودية والسعي لوقفها.

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