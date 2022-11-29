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شاهد.. واشنطن تعلق حول الاحتجاجات الاخيرة في الصين

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية في الصين إلى اتخاذ إجراءات ضد ما اسمتها أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية.

العالم - خاص بالعالم

بعد الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من الصين والتي بدأت الأحد الماضي ضد التضييق على الحريات السياسية بالإضافة إلى سياسة صفر كوفيد والإغلاقات العامة الناجمة عنها، خرجت أعلى هيئة أمنية في البلاد لتدعو لمواجهة من أسمتهم بالقوات المعادية.

لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، والتي تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين قالت في بيان لها إنه من الضروري إتخاذ إجراءات قمعية ضد أنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية وفقا للقانون.

وبحسب البيان فقد شددت اللجنة على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفعال الإجرامية غير القانونية التي تعطل النظام الاجتماعي، وتحمي بشكل جدي الاستقرار الاجتماعي العام.

وعلى ضوء الاحتجاجات الواسعة قامت قوات الأمن الصينية بتعزيز الإجراءات الأمنية ونشرت عناصرها في مدينتي بكين وشنغهاي الرئيسيتين.

الاحتجاجات في الصين لاقت دعما من البيت الأبيض الذي اعتبرها تظاهرات سلمية مشروعة، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن يتابع التظاهرات الجارية في الصين عن كثب، رافضا الإفصاح عن موقفه من الشعارات التي يرفعها المحتجون.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "كما تعلمون، الإغلاق ليس سياسة ندعمها هنا. لكن من الواضح أن هناك أشخاصا في الصين لديهم مخاوف بشأن ذلك، وهم يحتجون على ذلك، ونعتقد أنه ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بذلك بشكل سلمي".

موجة الاحتجاجات الحالية التي تشهدها الصين تعتبر هي الاوسع في البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في العام 1989.

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