اليوم العاشر من بطولة كأس العالم.. إيران تودع المونديال

العالم - فار

وأقيمت مباريات الجولة الثالثة من كل مجموعة في نفس الوقت وفي إطار مبارتين بشكل متزامن في الوقت الذي تشهد فيه فعاليات البطولة ذورة حساسيتها.

وكانت أولى مبارتين متزامنتين اليوم من المجموعة الأولى في البطولة.

في إحدى هاتين المبارتين، فازت السنغال على الإكوادور وتوجهت إلى المرحلة التالية برصيد ست نقاط لتكون ثاني فريق يتأهل في هذه المجموعة وأول منتخب أفريقي يصل للدور ثمن النهائي بهذه البطولة.

أما المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى فكانت هولندا هي التي حسمت صعودها الى المرحلة التالية بعد تغلبها على قطر بهدفين دون رد واكتسبت صدارة هذه المجموعة برصيد سبع نقاط.

أما اللقاءات المتزامنة الأخرى فكانت بين فرق المجموعة الثانية.

وفي أكثر المباريات حساسية بهذه المجموعة خسر المنتخب الإيراني بهدف واحد أمام نظيره الأميركي ليودع البطولة حاملا معه وسام اللعب النظيف الذي إتسم به الفهود خلال المباريات التي أجروها في المونديال.

أما آخر مباريات اليوم العاشر شهدت فوز إنجلترا على ويلز بثلاثة أهداف دون رد.

أما اليوم الحادي عشر من مونديال كأس العالم فسيشهد حسم الفرق المتأهلة للصعود من المجموعتين الثالثة والرابعة إلى الدور ثمن النهائي في ظل تقارب مستويات الفرق وحدة المنافسة حتى آخر لحظات دور المجموعات.

هذا واستضافت قناة العالم الإخبارية خلال برنامج "فار" اللاعب الدولي السابق والمدرب مصطفى أفخمي لتحليل مباريات اليوم العاشر من بطولة كأس العالم قطر 2022.