اميرکا تمنح قاتل جمال خاشقجي حصانة غيرمتوقعة

العالم - انقلاب الصورة

وحذر المعارض السعودي عمر الزهراني ان هذا يعني ان الحصانة اذا حصل عليها محمد بن سلمان في هذه القضية فانه سيحصل عليها في عدة قضايا اخری.

وأشعل طلب الادارة الاميرکية منح الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غضباً اميرکياً عارماً. فالاعلام الاميرکي لم يتقل التبدل الذي طرأ علی موقف ادارة بايدن من بن سلمان. الغضب الاعلامي تصاعد الی حد اعتبرته احدی اهم الصحف الاميرکية تنازلاً غيرمستحق ينطوي علی تشجيع بالاستمرار بما قام به بن سلمان. ونشرت صحيفة واشنطن بوست الاميرکية مقالاً اعتراضياً بعنوان بايدن يکافئ افلات الزعيم السعودي من العقاب بحصانة قانونية معتبرة انها حماية لم تعرضها عليه ادارة الرئيس الاميرکي السابق دونالد ترامب حتی. ديفيد اغلاتيوس کاتب المقال اعتبر ذلک اهانة بحق منتقدي بن سلمان.

وقال رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالکترونية عبدالباري عطوان: اميرکا خدعت کل العالم، حيث قالت نحن نريد معاقبة محمد بن سلمان لأنه انتهک الديمقراطية وحقوق الانسان و.. فقال الکثير برافوو علی اميرکا والله انها لمع حقوق الانسان والله انهم عندهم قيم والله عندهم اخلاق وهم ينحازوا للمظلوم وينحازوا للضعيف، لکن يوم الجمعة طلع قرار بأن محمد بن سلمان محمي بحصانة من أي محاکمات وأصبح کل ما يتعلق بقتل خاشقجي وتعذيبه والی ماذلک کلها في الزبالة. هذه هي اميرکا، اميرکا لاتملک اخلاق ولاتملک قيم.