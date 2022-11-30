وزارة الدفاع الكندية: المقاتلات الصينية اعترضت مرارا طائرة عسكرية كندية

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وفي التفاصيل، نقل تلفزيون "سي تي في" عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية، جيسيكا لاميراندي، أن مقاتلات سلاح الجو الصيني اعترضت مرارا في الأسابيع الأخيرة طائرة دورية كندية "سي بي –140 أورورا"، كانت تنفذ طلعات مراقبة في إطار الجهود الدولية لضمان الامتثال للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن لاميراندي قولها: "يمكننا القول إن عمليات الاعتراض هذه حدثت بانتظام خلال المهمة".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية أن طائرة الاستطلاع الكندية كانت تنطلق من جزيرة أوكيناوا اليابانية منذ بداية أكتوبر، وعادت إلى قاعدتها في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الأسبوع الماضي فقط.

وبحسب القناة التلفزيونية ذاتها، رفضت وزارة الدفاع الكندية، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، الكشف عن معلومات تتعلق بمواعيد اعتراض طائرتها مؤخرا أو أماكنها أو نوع الطائرات الصينية المستخدمة في الاعتراض.