ندوة العمل الوطني في لبنان: متمسكون بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم

العالم_لبنان



وصدر عن رئيس الندوة رفعت ابراهيم البدوي اليوم البيان الآتي: في مثل هذا اليوم من العام 1947، صدر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة القرار الظالم رقم 181 المتبني تقسيم فلسطين الى 3 كيانات مقابل انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك بعد تصويت 33 دولة مؤيدة للقرار مقابل 13 دولة معارضة، وامتناع 10 دول عن التصويت.

وقال: ان صدور قرار تقسيم فلسطين هو اعتداء أممي سافر وظلم دولي جائر، لحق بوطن عربي اسمه فلسطين وسلب الفلسطينيين حقهم المشروع في الوطن والارض الفلسطينية.

وتابع: ان تاريخ 29 تشرين الثاني من كل عام، هو ذكرى أليمة لأسوأ قرار في تاريخ الامم والدول التي تبنت القرار المشؤوم الا وهو تقسيم فلسطين. ان تواطؤ وتكالب دول العالم على تقسيم فلسطين، ادى الى إمعان الاحتلال الاسرائيلي في ممارسة اغتصاب المزيد من الاراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطنيين وبناء المستوطنات وممارسة القتل المتعمد ضد الشباب الفلسطيني دون رادع.

أضاف: اننا اذ نعلن عن دعمنا المطلق لنضال الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة وفي انتفاضته الجريئة لصد محاولات الصهاينة الساعية الى طمس القضية الفلسطينية، والى تغيير الهوية العربية لفلسطين وتهويد مدينة القدس عاصمة فلسطين.

وختم: ان ما اظهره الشعب العربي مؤخرا في مونديال قطر من حماس منقطع النظير تعبيرا عن نصرته لفلسطين وتأييده لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة ارضه المحتلة، في مقابل رفض قاطع لفكرة تقبل الكيان الاسرائيلي في منطقتنا العربية ورفض قبول فكرة التعايش مع الاسرائيليين على ارضنا العربية، اثبت ان فلسطين العربية الموحدة لن تُمحى من ذاكرة الشعب العربي ومن ضمير الانسانية، مهما صدر من قرارات زائفة من الجمعية العامة للامم المتحدة ومهما حاول الصهاينة وداعموهم تشويه او تزوير تاريخ فلسطين العربية.