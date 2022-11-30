شاهد.. ايران، تحتفل بيوم الممرض تثميناً لجهوده

العالم - مراسلون

معك لنرعاك شعار اخذه الطاقم الطبي على عاتقه في كل زمان ومكان ، طاقم لايعرف الكلل ولا الملل حتى في يومه الذي خصص للاحتفاء به، مستشفى كلستان والذي يتسع لاكثر من سبعمئة مريض اكبر متسشفيات جنوب غرب ايران كان مركزاً لعلاج مرضى كورونا سابقا.

وقال مدير مركز إهداء الأعضاء في مستشفی كلستان:"جهود مضاعفة حققها طاقمنا الطبي خلال الايام الصعبة لكورونا وما بعدها وفقد الكثير منهم حياته في هذه المستشفی والمستشفيات الاخری في البلاد".

اقسام متنوعة تقدّم فيها الرعاية والخدمات الطبية وبإشراف ممرضين وممرضات ذي كفاءات واختصاصات.

وقالت مديرة قسم ممرضات جراحة المخ والأعصاب زهراء سملي لقناة العالم:"مررنا بالعديد من الأزمات وتغلبنا عليها لاسيما أزمة كورونا التي كانت صعبة للغاية، أدع الله ان لانمر بتلك الازمات مرة اخری".

وقالت مديرة قسم الممرضات في مستشفی كلستان زهراء أسدي:"خلال زمن كورونا خصصنا 200 سرير وعملنا 24 ساعة في اليوم بحيث لم يكن لدی العديد من الممرضات الأمهات وقت للراحة".

قدّم هذا المستشفى ومستشفيات المحافظة العديد من شهداء السلامة خلال ايام كورونا الصعبة واستطاع انقاذ العديد من ارواح المواطنين.

ملائكة الرحمة، ممرضين وممرضات؛ هكذا اتفق الجميع علی وصفهم لما لهم من جهود مضنية، جهود تسهر وتعالج وفي بعض الوقت، تهب حياتها لكي تنقذ حيات غيرها.