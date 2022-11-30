مجلس الشعب السوري يدين انتهاكات "قسد" بحق التعليم في الشمال السوري

العالم-سوريا

ودعت اللجنة في بيان اليوم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من المنظمات البرلمانية الدولية والمجتمع الدولي لاستمرارية التعليم، مؤكدة أن ما تقوم به ميليشيا “قسد” الانفصالية من قطع المياه والكهرباء عن أهالي منطقة الجزيرة السورية ووقف التعليم بالمدارس في تلك المناطق وفق المنهاج السوري المعتمد من وزارة التربية تحت طائلة إغلاق المدارس التي تعلم بموجبه مخالفة صريحة وانتهاك واضح للمادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرمان للطالب من إلزامية التعليم التي تعتمدها وزارة التربية، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتم بغطاء ودعم من الاحتلال الأمريكي.

واعتبرت اللجنة أن هذه الأعمال تدفع في اتجاه عملية تهجير جديدة ومحاولة لإحداث تغير ديمغرافي، وخلق واقع جديد يهدد الأمن والسلم الدوليين، مجددة تأكيدها على سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها باستخدام جميع الطرق المشروعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي.