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عبداللهيان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

عبداللهيان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان" رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" اليوم الأربعاء، في طهران.

العالم - ايران

وأقيمت مراسم الترحيب الرسمي بالسوداني الذي سافر إلى طهران في ثالث زيارة له كرئيس وزراء عراقي، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الجمهورية السيد "إبراهيم رئيسي" في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، قال حول هذه الزيارة، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سينعقد على مستوى رئيس الوزراء العراقي والنائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأوضح كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية، و(المشاركة في) اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن الطرفين سيبحثان ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف شمال العراق.

وأضاف كنعاني، أن إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وأمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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عبداللهيان يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

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