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وزير النفط: العراق يدفع جميع الديون والمستحقات المتاخرة

وزير النفط: العراق يدفع جميع الديون والمستحقات المتاخرة
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط "جواد اوجي" اننا تلقينا جميع مستحقات متأخرة من صادرات النفط والغاز الى العراق خلال العامين الماضي والحالي.

العالم - ايران

وقال جواد أوجي اليوم الأربعاء للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء : مع بداية الحكومة الثالثة عشرة استخدمت وزارة النفط كل طاقاتها و وقعت اتفاقيات لبيع النفط مع العديد من الدول خاصة أمريكا اللاتينية في اطار انتهاج الدبلوماسية القوية للطاقة.

واشار وزير النفط إلى استلام مطالبات وزارة النفط من دول أخرى و أضاف: تلقينا جميع مستحقات متأخرة تعود الى العام الماضي وكذلك ما تتعلق بالعام الحالي، لا سيما مستحقاتنا من صادرات النفط والغاز إلى العراق.

وأكد أوجي: في العام الماضي حصلنا على نحو مليار يورو وهذا العام تلقينا 1.6 مليار يورو.

وبشأن حجم صادرات الغاز إلى العراق قال: هذا العام زاد حجم صادرات الغاز إلى العراق بمقدار 1.5 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي وليست هناك اي مستحقات من صادرات الغاز الى العراق.

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