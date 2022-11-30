وزير النفط: العراق يدفع جميع الديون والمستحقات المتاخرة

العالم - ايران

وقال جواد أوجي اليوم الأربعاء للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء : مع بداية الحكومة الثالثة عشرة استخدمت وزارة النفط كل طاقاتها و وقعت اتفاقيات لبيع النفط مع العديد من الدول خاصة أمريكا اللاتينية في اطار انتهاج الدبلوماسية القوية للطاقة.

واشار وزير النفط إلى استلام مطالبات وزارة النفط من دول أخرى و أضاف: تلقينا جميع مستحقات متأخرة تعود الى العام الماضي وكذلك ما تتعلق بالعام الحالي، لا سيما مستحقاتنا من صادرات النفط والغاز إلى العراق.

وأكد أوجي: في العام الماضي حصلنا على نحو مليار يورو وهذا العام تلقينا 1.6 مليار يورو.

وبشأن حجم صادرات الغاز إلى العراق قال: هذا العام زاد حجم صادرات الغاز إلى العراق بمقدار 1.5 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي وليست هناك اي مستحقات من صادرات الغاز الى العراق.