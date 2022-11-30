شاهد.. إيران و حق استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم يبث لاحقاً، أكد عمويي ألّا قيود على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها ايران لأغراضها السلمية.

وأوضح عمويي ان قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني الصادر عن البرلمان، يلزم الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية بتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها البلاد لأغراض سلمية وهذا بمعنی انه اذا كانت ايران بحاجة لنسبة تخصيب أكثر من 60 بالمئة فعلی الحكومة توفير ذلك؛ مشيراً الی ان في الوقت الحاضر، لسنا بحاجة لزيادة نسبة التخصيب.