تشييع جثماني الشهيدين السعدي والزبيدي في جنين

العالم - مراسلون

شهيدان جديدان زفوا الى الجنان في مشهد مهيب في مخيم جنين، نعيم جمال الزبيدي ومحمد ايمن السعدي اغتالتهما قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بارتال عسكرية بهدف انهاء المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل ازمة لامن الاحتلال.

المئات خرجوا في تشييع الشهيدين وسط دعوات بالثار من المحتل الذي يسعى الى كسر شوكة المقاومة.

عملية الاغتيال في جنين جاءت وفق مصادر اسرائيلية بهدف اعتقال القيادي نعيم الزبيدي والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد مواقع اسرائيلية، الا ان العملية انتهت باشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في المخيم.

الاحتلال الاسرائيلي بات يرى في جنين ومخيمها ليس حالة منفردة وانما حالة تنسحب الى باقي مدن الضفة الغربية وعليه يحاول الاحتلال بشتى الطرق انهاء ظاهرة مخيم جنين، لكن النتيجة حتى اللحظة صفر.



الايام والاسابيع المقبلة تحمل معها تصعيدا اسرائيليا يقع على عاتق الفلسطينيين التصدي له.

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