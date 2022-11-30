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وهذا الفنان والمؤرخ الفلسطيني المقدسي ومنذ نعومة أظافره بدأ بالحفر على الخشب ليصبح بعد ذلك رائدا في هذا الفن يمارسه بشغف وباستمرار للإبقاء عليه في ذاكرة مدينة القدس ومنعه من الاندثار.



ومن منزله ومقر ورشته بحي رأس العامود المطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك يمارس أبوالسعود هوايته وحرفته التي أثقلها بالدراسة والقراءة والمشاهدة الحية قبل أن يبدأ بترجمة ذلك إلى لوحات.



وعلى الرغم من أن الدراسة جعلته يحاكي فن الزخرف بلوحات حديثة الصنع استخدمت في معظمها الآلة وجهاز الحاسوب لكن العمل اليدوي الخاص بالتعشيق وتلوين الزجاج وبتأكيد من ابو السعود هو العنصر الأساسي بعد التصميم وتحويله إلى لغة تفهمها الآلة والحاسوب.



ويأمل أبو السعود أن يتم تدريب عدد من شباب وفناني القدس وفلسطين للإبقاء على هذا الفن وللحفاظ على المظهر العربي الإسلامي والمسيحي في القدس لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تهويد وأسرلة المظهر العام للمدينة وشوارعها.



هذا وما زالت العديد من المساجد والكنائس شرقي القدس تستخدم هذا الفن في تزيين شبابيكها معتمدة على انعكاس أشعة الشمس عليها لإضفاء جمالية كبيرة عليها.

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