'بيزنس انسايدر': السعودية تتراجع وتسعى لإصلاح العلاقات مع بايدن

العالم - السعودية

وبعد أن بدا أنّ العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والولايات المتحدة قد تراجعت إلى مستوى منخفض آخر، في وقت سابق من هذا العام، يبدو أنّ الرياض حريصة الآن على تحسين العلاقات مع إدارة بايدن، وفق الصحيفة.

ووفقاً "بيزنس انسايدر"، يرى محللون أنّ "الأداء الأفضل من المتوقع للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي هو الذي عزز موقف الرئيس جو بايدن".

ولفت إلى أنّه في الفترة التي سبقت الانتخابات، اتهم أعضاء في الحزب الديمقراطي السعودية بالتراجع عن اتفاق لتعزيز إنتاج النفط، كجزء من حيلة لزيادة التضخم والإضرار بفرص الديمقراطيين في الانتخابات النصفية.

لكن بدلاً من ذلك، سيطر حزب الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، وخسر مقاعد في مجلس النواب أقل من المتوقع.

على هذا النحو، قام السعوديون في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة مع البيت الأبيض، وفقاً للمصدر ذاته.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن نيل كويليام، الباحث في مركز أبحاث "Chatham House" في لندن، أنّه "من غير المرجح أن ترغب السعودية في إصلاح العلاقات مع إدارة بايدن، إذ لا يزال الطرفان على خلاف مع بعضهما البعض، ولكن يمكن توقع رؤية تراجع في التوترات خلال العامين المقبلين".

ومنذ أيام، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ علاقة بلاده بالسعودية "لا تزال قيد المراجعة"، على الرغم من قرار إدارة الرئيس الأميركي بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "يتمتع بحصانة" من دعوى قضائية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي تمت تصفيته في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وانتقدت منظمة العفو الدولية إدارة بايدن بعد إعلان البيت الأبيض "حصانة" ابن سلمان، واصفةً الأمر بأنّه "خيانة تثير الاشمئزاز".