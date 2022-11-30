الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قبلان: لتعمل القيادات على تسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية

قبلان: لتعمل القيادات على تسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

ذكر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أن "الجميع يدرك أن ظروف البلد في أسوأ حال والأزمة المعيشية صادمة، وبرنامج التغذية العالمي واجهة مصالح سياسية مالية، وتوظيف مقصود بالنزوح كمشروع كارثي للتركيبة السكانية والدعم الورقي لا نريده، والقطاع الخاص يبتلع الدولار والأسواق والناس دون رقيب، فيما القطاع العام منهار وجسم الدولة مهدد وهيكلها منخور، ولا إقتصاد من دون كهرباء دولة، واليوم الدولة فارغة اليدين لا خدمات ولا كهرباء ولا ماء ولا رعاية صحية ولا إغاثة اجتماعية ولا إنترنت ولا مرافق ولا دعم للمحروقات والسلع الغذائية وسط سلطة متقاعدة ودولة مهترئة وسياسات متخبطة ومضاربة نقدية مدمرة لليرة، ومعها بات كل شيء من جيب المواطن وسط جيوش تجارية تبتلع الدولة والأسواق والناس، وما نريده إنقاذ البلد دستوريا".

العالم-لبنان

واشار في بيان، إلى "اننا لا نريد رئيس جمهورية بلا لون أو طعم لأن الكارثة الوطنية كبيرة وتاريخية، والبديل عن الخيار الداخلي فقط الخيار الداخلي، ولعبة السيرك الدولي لا تنفع، واليوم إنقاذ البلد من الفراغ بيد الكتل النيابية، والمطلوب رئيس بحجم الإنقاذ الوطني والتعايش الإسلامي المسيحي والحل هنا فقط، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل أخطر وأكبر وأهم مصلحة وطنية، والقطيعة السياسية عدوان وطني ودمار شامل، وعلى القيادات الوطنية والروحية قيادة تسوية وطنية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية، ومن يعجز عن إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية هو أعجز بالتسويات الدولية".

روابط ذات صلة

ندوة العمل الوطني في لبنان: متمسكون بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفارة إيران في لبنان: لمحاكمة قادة الکیان الصهیوني کمجرمي حرب

الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا

قبلان: لتعمل القيادات على تسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية

دعوات للنظام السعودي للكشف عن مصير المعتقل القحطاني

بالفيديو.. فنان فلسطيني يحافظ على فن"الأرابيسك"في القدس

أفغانستان..عشرات القتلى والجرحى بتفجير داخل مدرسة دينية