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مراسل العالم: الانفجار استهدف مدرسة دينية اثناء اداء صلاة الجماعة في مدينة ايبك عاصمة ولاية سمنكان شمالي افغانستان

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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