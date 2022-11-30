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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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كتائب القسام: تمكن مجاهدونا عصر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في «بلدة يعبد» في مدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص
مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية
مراسل العالم: وصول أكثر من 35 ضحية بين قتيل وجريح الى المستشفى جراء الانفجار
مراسل العالم: الانفجار استهدف مدرسة دينية اثناء اداء صلاة الجماعة في مدينة ايبك عاصمة ولاية سمنكان شمالي افغانستان
عشرات القتلى والجرحى في تفجير داخل مدرسة دينية شمالي افغانستان
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط : حماية الثروات لا يعني اي تهديد للملاحة الدولية كما تدعي ابواق العدوان
النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ويبحث معه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
موفد العالم: مدرب المنتخب كيروش أكد ان المنتخب الايراني سيقدم أفضل ما يستطيع امام نظيره الاميركي
موفد العالم: المشجعون يتوافدون لحضور المباراة بين المنتخبين الايراني والاميركي
الايرانيون يترقبون فوز منتخبهم الوطني وتكرار ملحمة إلحاق الهزيمة بنظيره الاميركي في قطر
مراسل العالم: وصول أكثر من 35 ضحية بين قتيل وجريح الى المستشفى جراء الانفجار
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش
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