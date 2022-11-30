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بالفيديو.. نائب عمدة مدينة أوروبي يحتفي برفع علم فلسطين

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

احتفى نائب عمدة مدينة أوسلو، عبد الله الصباغ و هو بحريني يعيش خارج البلاد برفع علم فلسطين في مدينة أوسلو.

العالم - البحرين

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لأول مرة.. بالفيديو.. نائب عمدة مدينة أوروبي يحتفي برفع علم فلسطين

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