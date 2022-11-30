دونالد ترامب.. رجل الجمهوريين الأقوى وورقتهم الخاسرة

خاص بالعالم

ففشل دونالد ترامب في إيصال مرشحيه في الإنتخابات، شكل ضربة للجمهوريين، أتبعها الرئيس السابق بضربة أخرى تمثلت بإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية بعد عامين، رغم الإنزعاج الكبير الذي تركه هذا الإعلان.

في المقابل، متغير محوري وهو بروز أسماء جمهورية حاضرة للمنافسة، من وزير خارجيته مايك بومبيو إلى مستشارته للأمن القومي نيكي هايلي، بينما ترتفع أسهم حاكم ولاية كاليفورنيا رون ديسانتس وبقوة.

وإلى جانب صورة المنافسين، صورة للممتعضين من سياسات ترامب، ومن شخصيته. شخصيات تروج لمقولة إنتهاء صلاحية الترامبية كما يفعل جون بولتون، وتعمل من منبر الكونغرس لإبعاده من المشهد كما يفعل ميتش ماكونيل.

وبين هذا وذاك، يعيش الديمقراطيون فرحة كبيرة، ممزوجة بأمل ترشيح ترامب جمهوريا، أو حتى ترشحه بصفة شخصية معتمدا على إرثه المستند إلى الجماعات اليمينية المتطرفة. وفي كلتا الحالتين سيكون ترامب بالنسبة لبايدن ورفاقه ورقة الجمهوريين الخاسرة.

إخترنا بعض التعليقات الكثيرة حول ما يشهده الحزب الجمهوري حاليا. نبدأ من تعليق 'لجون غارديانو' الذي كتب: الأحزاب السياسية موجودة للفوز في الإنتخابات. عندما ينتقص شخص أو مرشح من هذا الهدف، يصبح شخصا غير مرغوب فيه. الأمر بهذه البساطة. ترامب يتسبب في خسارة الحزب الجمهوري.

حساب 'جمهوري واقعي' كتب: يحتاج الرئيس إلى أخلاق وأن يكون شخصا جيدا بشكل عام. لم يكن لدى مرشحي ترامب وMAGA أي منهما. لا أريد أن يمثل بلدنا إنسان غبي. شعار إجعلوا أميركا عظيمة مجددا قتل الحزب الجمهوري.

أما 'جيسي' فغردت': تولى ترامب منصبه بدون خبرة سياسية، وكان حوله أناس أغبياء. جون بولتون، مايك بنس... هل يعني ذلك أنه لم يقم بعمل جيد؟ لقد فعل في مواجهة الدولة العميقة. بعض الجبناء في الحزب الجمهوري عليهم الإستيقاظ.

رسوم

من الرسوم الكثيرة ايضا حول هذا الموضوع إخترنا هذا الرسم وفيه سيارة الحزب الجمهوري التي تقوده لانتخابات الفين واربعة وعشرين تتحرك بسرعة وقد تركت ترامب خلفها وذلك بعد فشل الانتخابات النصفية.

في الرسم التالي آلة كتب عليها آلة الموجة الحمراء الرهيبة. لكن الآلة هذه لم تنتج إلا قطرات قليلة. وهو ما سيترك أثره على وضع ترامب في الانتخابات الرئاسية.

الرسم الاخير معنا يظهر فيه ترامب مربوطا بحبل على شكل حبل مشنقة حول عنق الجمهوريين، وترامب يقول هنا.. عليكم التعامل مع ترشحي للانتخابات ايها الفاشلون.

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