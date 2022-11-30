بانوراما.. تحذير من انهيار الجيش الاسرائيلي وتحذير روسي من تزويد اوكرانيا بصواريخ باتريوت

خاص بالعالم

وتصاعدت في الاونة الاخيرة تحذيرات من تداعيات استلام اليمين المتطرف السلطة على الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة بعد القرارات والوعود التي قطعها نتنياهو للمتطرفين وخاصة تكليف ايتمار بن غفير كوزير للامن الداخلي.

في ملف "بانوراما" الثاني سيتطرق الى.. تأكيد روسيا رفضها الحازم لتزويد الناتو اوكرانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباترويت، مشيرة الى انها ستعتبرها هدفا مشروعا لقواتها في اوكرانيا، فيما اكدت وزارة الدفاع الروسية تحرير العديد من المناطق في دونيتسك.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ان الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا أنها همجية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.