معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع للمرة الأولى منذ 17 شهراً

العالم - اوروبا

قال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، اليوم الأربعاء، إنّ تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو (19 دولة) تراجع في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري عن الأرقام المسجلة الشهر السابق.

وذكر المكتب في بيانات أولية أنّ التضخم السنوي تراجع إلى 10%، نزولاً من 10.6% في تشرين أول/أكتوبر الماضي، في أول تراجع منذ حزيران/يونيو 2021.

يأتي هذا التراجع مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة بصدارة الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته، إلى جانب تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية.

لكن ما تزال أسعار المستهلك في منطقة اليورو مؤلفة من خانتين، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع مستهدفات البنك المركزي الأوروبي التي لا تتجاوز 3% بالمدى المتوسط.

وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ 13.6% في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي، فيما سجل تضخم أسعار الطاقة بأنواعها 34.9%.

وتأثرت أسعار الطاقة صعوداً خلال العام الجاري، كإحدى التبعات الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيض موسكو إمدادات الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضر التضخم باقتصادات أخرى، لكنه تسبب بخسائر كبيرة بشكل خاص في أوروبا، بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي الذي قلصته "غازبروم" إلى حد كبير.