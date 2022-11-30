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الخارجية الايرانية تستدعي السفر الفرنسي لدى طهران احتجاجا على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية وتدخلات باريس بالشؤون الداخلية

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران

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