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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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عموئي: سمعنا عن استعداد الحكومة والجيش العراقيين لتولي حماية الحدود وهذه الخطوة ستساعد في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين أكثر من قبل
عموئي: لا توجد أية دولة تسمح بتهديد أمنها من قبل جيرانها وعلى الرغم من اننا وجهنا التحذيرات الا اننا لم نرى أي إجراء أساسي في هذا الإطار
عموئي: في الوقت الذي نولي فيه الاهتمام بالحقوق المشروعة فاننا جادون في التعامل مع قضية انعدام الأمن أو الإضرار به
عموئي: الاحتجاج والاعتراض حق مكفول في الدستور الإيراني وله آليات خاصة به ونناقش في البرلمان إيجاد سبل جديدة لتعزيز إمكانية التعبير عن الرأي
عموئي: الاحتجاج والاعتراض حق مكفول في الدستور الإيراني وله آليات خاصة به ونناقش في البرلمان إيجاد سبل جديدة لتعزيز إمكانية التعبير عن الرأي
عموئي: المفاوض الأوكراني لم يقدم وثائق باستخدام روسيا لأسلحة إيرانية وبناء على ذلك فإن ما يجري هو حرب دعائية
عموئي: الأطراف الغربية حولت أوكرانيا إلى ترسانة ضخمة من الأسلحة بينما تتهم إيران بتزويد روسيا بالأسلحة
عموئي: الأطراف الغربية حولت أوكرانيا إلى ترسانة ضخمة من الأسلحة بينما تتهم إيران بتزويد روسيا بالأسلحة
عموئي: إيران ليست طرفا في حرب أوكرانيا وليست لديها نية لدعم أحد أطراف الحرب
عموئي: إرسال المسيّرات الايرانية إلى روسيا يعود الى ما قبل الحرب في أوكرانيا
عموئي: ندعو واشنطن الى التوقيع على اتفاق دائم وتقديم الضمانات اللازمة للحفاظ عليه
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
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