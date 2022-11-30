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السوداني يصل بغداد بعد ختام زيارته الرسمية لطهران

السوداني يصل بغداد بعد ختام زيارته الرسمية لطهران
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة بغداد، مختتماً زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استمرّت يومين، وشهدت إجراء عدد من اللقاءات والمباحثات.

العالم-العراق

وكان السوداني قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح أمس الثلاثاء، وجرت له مراسم استقبال رسمي، من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وعقد رئيس الوزراء، والوفد الرسمي المرافق له، جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب الإيراني في المباحثات الرئيس الإيراني، وجرت خلالها مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً ثنائياً، تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف الميادين والمجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى السوداني أيضا في أول يوم من الزيارة الرسمية الى إيران، قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي، وعبّر السوداني خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، وأكّد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وختم السوداني زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مدينة مشهد المقدّسة، وأداء مراسم الزيارة لمرقد الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام.

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