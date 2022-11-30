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الجامعة العربية تحذر من التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية

الجامعة العربية تحذر من التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

حذر الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط"، من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد؛ مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل "الإسرائيلية".

العالم - فلسطین

وأكد "أبو الغيط" في تصريح اليوم الاربعاء، أن "ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الإسرائيلي وهيمنته على السياسة الإسرائيلية"؛ محذرا من أن "تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة"؛ حسب وكالة سبوتنيك للانباء.

وأضاف، أن "دفع الشعب الفلسطيني إلى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير وحرمانه من أي أفق سياسي، يمكن التطلع له قد يفضي إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف".

واستشهد 3 فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، بعد اقتحامها ليل الاثنين مناطق في الضفة الغربية، لتنفيذ اعتقالات.

وفي الصعيد نفسه، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".

وأشارت الوزارة في بيان، إلى استشهاد الشقيقين "جواد" و"ظافر" عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار عليهما في كفر عين، شمال غربي رام الله.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.

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الجامعة العربية تحذر من التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية

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