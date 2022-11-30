البنتاغون يؤكد مقتل زعيم داعش في سوريا

العالم - سوریا

وأشارت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن زعيم "داعش" قتل في عملية لـ"الجيش السوري الحر" في محافظة درعا السورية في منتصف أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن "تنظيم داعش لا يزال يمثل خطرا على المنطقة"، مؤكدا أن "سينتكوم" وشركاءها يبقون مركزين على إلحاق هزيمة دائمة بـ "داعش".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن مقتل زعيم التنظيم، الذي كان يقود "داعش" منذ مارس الماضي.

وأعلن التنظيم كذلك عن تعيين أبو الحسين الحسيني القريشي زعيما جديدا خلفا لأبو الحسن الهاشمي القريشي.