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السودان.. "الموساد" يسلم حميدتي أخطر برامج التجسس في العالم +فيديو

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن تسليم الاستخبارات الصهيونية 'الموساد'، اجهزة تجسس متطورة لقائد قوات التدخل السريع في السودان، محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

العالم - خاص بالعالم

المفترس أخطر برامج التجسس العالمي أصبح بيد قائد القوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، ضمن صفقة مع شبكة اسرائيلية، هذا ما كشفت عنه صحيفة هارتس الإسرائيلية في تقرير مطول.

والهدف من الصفقة حسب الصحيفة هو تغيير ميزان القوى في السودان، يقول التقرير ان شركة الضابط السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "تال ديليان"، قام في الـ18 مايو الماضي بارسال الجهاز عبر طائرة خاصة، قامت برحلة سرية من قبرص الى مطار الخرطوم.

حيث افرغت حمولتها من مواد التجسس سيارتين للدعم السريع قبل ان تغادر بعد 45 دقيقة، بعدها قامت قوات الدعم السريع بتهريب الجهاز الى اقليم دارفور حيث تتمتع هناك بنفوذ واسع.

برنامج الوحش يفوق في امكانياته برنامج التجسس بيغاسوس، وهو قادر على تحويل أي هاتف جوال الى اداة تجسس على حامله، فهو قادر على اختراق نظام اندرويد، وايفون، والبنية التحتية للشبكات، والتجسس البصري، فضلا عن تعقب الواي فاي، واعتراض الاتصالات، والتعقب الجغرافي.

وتعتقد الصحيفة العبرية، بان محمد حمدان دقلو، لديه قدرات مالية وعسكرية كبيرة، والرجل الثاني في البلاد بعد عبدالفتاح البرهان، فسيتيح له برنامج المفترس، امكانيات تجسس هائلة تعزز من نفوذه في السودان.

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