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ما الثمن الذي يطرحه الرئيس التركي لفرملة عمليته في الشمال السوري؟

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور فائز حوالة، ان الموقف الروسي واضح بانه يعارض العملية البرية التركية المحتملة في الشمال السوري.

خاص بالعالم

وقال حوالة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العملية التركية المحتملة ما هي الا عبارة عن لعب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالورقة السورية لاعادة تموضعه وتصدير ازماته الداخلية، مشيراً الى ان هذه الورقة في حال تم استخدامها فانها ستؤثر على الدولة السورية وعلى روسيا، كما تلامس بشكل آخر القوات الامريكية المتواجدة التي تدعم قوات قسد.

وتساءل حوالة ما هو الثمن الذي يطرحه الرئيس التركي من اجل عدم البدء في هذه العملية؟ في حين اصبح واضحاً للعيان ان هناك تقسيم لهذه المرحلة، الاولى انه اعطى مهلة ثلاثة ايام لميليشا قسد بان تخلي كل من تل ربعت ومنبج وعين العرب، معتبراً ان هذا الامر سيعيد سيطرة داعش على هذه المناطق عندما كان في عين العرب وحرس الحدود التركي يحميها.

كما لفت حوالة الى ان مطالبة تركيا بانسحاب قسد الى مسافة 30 كيلومتر عن الحدود التركية السورية، يعني هذا تحرير حقول النفط خاصة في منطقة الرميلان الحدودية، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي على الدولة السورية.

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