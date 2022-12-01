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مراسل العالم: الجيش السوري ينشر تعزيزات عسكرية كبيرة على طول خطوط التماس مع ما يسمى الجيش الوطني الموالي لتركيا في ريف حلب الشمالي

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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