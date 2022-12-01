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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لجنين

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله، إن شابين فلسطينيين استشهادا إثر الاشتباكات العنيفة التي دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال التصدي لإقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

العالم - مراسلون

وأضاف، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي إقتحمت مدينة جنين تحديدا المنطقة الشرقية القريبة لمخيم جنين للاجئين، بهدف اعتقال أحد الفلسطينيين المطلوب لأجهزة الامن الاسرائيلية، ما أدى الى اندلاع اشتبكات عنيفية بين المقاومين الفلسطينين وقوات الاحتلال.

واشار الى أن، أن خلال عملية الاقتحام استشهد الشاب نعيم جمال الزبيدي 27 عاما، ومحمد أيمن السعدي 26 عاما، وأصيب آخرين.

واوضح مراسلنا، أن هدف الاحتلال من هذه الاقتحامات حسب ما يقول، هو القضاء على كتيبة جنين التي يعتبرها هي من تقف وراء العمليات البطولية التي تحدث في الضفة الغربية، وان هناك تنسيقات تتم بين هذه الكتيبة وعرين الاسود، مشيرا الى أن الاحتلال بات يخشى هذه الكتيبة لانها أصبحت تشكل خطرا على كيانه الزائل.

هذا وأوضحت سرايا القدس أن مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

بدورها اكدت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاوميها اشتباكات مسلحة عنيفة مع الجنود المقتحمين واستهدفوهم بالرصاص وحققوا فيها إصابات مباشرة. وارتقى شهيد فلسطيني واصيب ثلاثة آخرون بجراح خلال هذه المعارك فيما اعلنت حالة الطوارئ في مستشفى ابن سينا تحسبا لوصول إصابات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لجنين

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