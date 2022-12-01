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'الجهاد' تنعى الشهيدين القائدين السعدي والزبيدي من جنين

'الجهاد' تنعى الشهيدين القائدين السعدي والزبيدي من جنين
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيدين، محمد أيمن السعدي، نعيم جمال الزبيدي اللذين ارتقيا خلال معركة التصدي لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين فجر اليوم الخميس. 

العالم- فلسطين

وقالت الجهاد في بيان لها: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نزف شهداءنا القادة الأبطال الذين التحقوا برفاق دربهم في كتيبة جنين، وأحيوا الواجب على طريق القدس، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة وضرب العدو بقوة ليعلم حجم جريمته النكراء".

وأضافت " ما تزال حركة الجهاد الإسلامي تجود بدماء أبنائها على طريق الحرية، فقد ترجل الشهيدان محمد السعدي ونعيم الزبيدي، بعد مسيرة مباركة في مقاومة الاحتلال والتصدي له، امتداداً لأهلنا في مخيم جنين المشهود لهم بالتضحية والفداء".

وأكدت أنًّ هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام، ولن تكسر إرادتنا وسيدفع العدو ثمن جريمته على يد مقاومينا، وكتيبة جنين تستمر ببركة هذه الدماء الزكية في واجبها المقدس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، مهما بلغت التضحيات.

وتقدمت الجهاد بالتعزية والمباركة من عوائل الشهداء آل السعدي وال الزبيدي الكرام ومن أهلنا في مخيم جنين ومقاومينا الشجعان، معاهدة شهداءنا على استمرار نهجهم والوفاء لدمهم الطاهر حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الغاصبين.

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