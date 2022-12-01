شاهد.. سقوط مخجل لإعلامية لبنانية في هاوية التطبيع

العالم - خاص بالعالم

وآخر محاولات معلوف لنيل رضا الإسرائيلي تضامنها مع مراسلي القنوات العبرية في كأس العالم في قطر ومناهضتها لموقف المشجعين العرب الرافض لوجود الإحتلال هناك، هذا ليس الموقف الأول لماريا معلوف، فهي كانت أجرت مقابلة مع موقع إسرائيلي قبل اشهر وأبدعت في الخضوع للاحتلال، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية في تويتر يظهر فيه مشجع سعودي وهو يلقن مراسلا اسرائيليا درسا في الحق والتاريخ، ومغردة: "معليش هذا التصرف غير مقبول. إسرائيل دولة عضوة في هيئة الامم المتحدة واي صحافي مراسل يتعرض للاهانة من اي دولة كانت، هو اعتداء علينا جميعا. عذرا يا صديقي لا تشيل هم. فأنت تؤدي واجب صحافي يستحق الاحترام I stand for you".

طبعا ماريا معلوف لم تشاهد الفيديوهات التي تظهر الاعتداء والضرب بحق مراسلين في فلسطين المحتلة، ولا عتب عليها، فهذا حال من يرى بعين واحدة، أو من لا يرى أصلا.



ورد رواد شبكات التواصل على الاعلامية اللبنانية حيث كتب "أكرم عبد الملك" مغردا: "اكيد بطل في شي براسك والمصاري عميت على قلبك، هذه المواقف اللي عم تصير بالمونديال بترفع الراس وبتأكد انه القضية الفلسطينية اللي نباعت من اللي متلك بعدها عايشة بقلوب هالشباب والشعب العربي".



من جهتها علقت "قمرة الخوري يمين" على ماريا معلوف وكتبت: "ضيعان الإسم فيكي، سحب الجنسية اللبنانية منك صار امر ضروري".