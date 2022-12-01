شاهد.. قصة سفير السلام المجرم في مونديابل قطر

العالم - خاص بالعالم

مدعي سفير السلام قاتل ومجرم وشارك في قتل الكثير من الفلسطينيين، هذا الموضوع حظي باهتمام الناشطين على مواقع التواصل.

كتب "نبيل" حول هذا الموضوع مغردا: "هذا الصهيوني أسمهُ غاي هوخمان، هو ليس بصحفي اسرائيلي كما يدعي إنما هو جندي إسرائيلي قاتل يتحدث عن السلام، خبثاء ماكرون".

وغرد"ماهر اليوسف" كاتبا: "كان يمكن خطفه وأسره، وتبديله بأسرى فلسطينيين، صيد ثمين، عاد هاربا لكيان اللصوص والاستيطان بعد أن تلقى تحذيرا؟ كانت فرصة ذهبية لخطفه وأسره".

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نختم مع "احمد علي" الذي غرد. الإسرائيليون ينصحون الصهيوني غاي هوخمان العميل الموسادي والجندي في الجيش الإسرائيلي بعد إنكشاف سره وإفتضاح أمره، والذي دخل الدوحة بصفه إعلامي بمغادرة قطر على متن الطائرة الأولى أو السباحة إلى البحرين ولا أدري لماذا البحرين تحديدا، إلا إذا جاء لصيد الأسماك في المياه القطرية