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ليبيا وتونس تتفقاق على فتح باب التعاون بشكل كامل

ليبيا وتونس تتفقاق على فتح باب التعاون بشكل كامل
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

اتفقت ليبيا وتونس، الأربعاء، على فتح باب التعاون بشكل كامل ومعالجة أي إشكاليات أمام "الشراكة التاريخية" بين البلدين الجارين.

العالم - تونس

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بتونس العاصمة، وفق بيان للحكومة الليبية.

والأربعاء، بدأ الدبيبة زيارة لتونس برفقة وفد مكون من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء عادل جمعة، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.

وقالت الحكومة الليبية، في البيان، إن الرئيس سعيد "رحب بزيارة الدبيبة لتونس لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكد سعيد "ضرورة تسريع وتيرة التعاون لتسيير إجراءات المواطنين بين البلدين".

فيما قال الدبيبة، وفق البيان، إن زيارته تهدف إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني ومناقشة عدد من الاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين".

كما التقى الدبيبة في قصر "القصبة" نظيرته التونسية نجلاء بودن، وناقشا "تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين بتونس"، وفق بيان آخر للحكومة الليبية.

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