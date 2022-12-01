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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: لن نسمح لاحد ان يستهدف امن واستقرار الشعب الايراني وسنضحي بانفسنا من اجل الشعب والنظام والبلد

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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