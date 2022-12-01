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حركة حماس: استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح بتحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة بالضفة

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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