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اللواء سلامي: لدينا شباب قادرون على صنع الاقمار الصناعية وتطوير التقنية النووية

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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