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اللواء سلامي : لا نسمح لاي شخص بتعكير صفو الشعب 

اللواء سلامي : لا نسمح لاي شخص بتعكير صفو الشعب 
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي على ان لن نسمح لاي شخص بتعكير صفو ابناء الشعب العزيز وقال: نلاحظ أن الذين لايستطيعون رؤية تقدم إيران الإسلامية في العالم ،يقومون بزرع بذور الفتنة في نفوس الشباب.

العالم - ايران

واشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في تصريح له اليوم الخميس الى العداء السمتمر الذي يكنه الأعداء وزعماء الاستكبار للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: نلاحظ أن الذين لايستطيعون رؤية تقدم إيران الإسلامية في العالم ،يقومون بزرع بذور الفتنة في نفوس الشباب، وحتى اليوم يحتفلون بخسارة المنتخب الإيراني لكرة القدم في البلاد نيابة عن هؤلاء الأعداء ، رغم أن ذلك ليس مهما بالنسبة لنا.

واضاف: ان مجد وعظمة أي بلد يرتكز على أمنه ، والعدو يقوم باستهداف ذلك ولا يريد ان ينعم الشعب بالراحة و الهدوء وهو مستاؤون من رخاء الشعب.

وأكد اللواء سلامي أن جذور استياء العدو هي أنه لا يستطيع رؤية تقدم إيران الإسلامية وقال: نعتقد أن الأمن يجب أن يرافقه التقدم والراحة والهدوء، ونحن نسعى في هذا المسار .

يتبع ..

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