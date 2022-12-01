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فيديو سابق للشـهيد ظافر الريماوي الذي ارتقى برفقة شقيقه من قرية كفر عين

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "سعوديون مع الأقصى" مقطع فيديو على تويتر للشهيد ظافر الريماوي قال فيه" لاتنشروه إلا بعد استشهادي".

العالم- فلسطين

يذكر أنه سادت حالة من التوتر الشديد في سجن النقب الصحراوي جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم أمس الاربعاء بعد اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" غرفة الأسير ظافر الريماوي عمّ الشهيدين جواد وظافر الريماوي، اللذين ارتقيا يوم أمس الثلاثاء في بلدة بيت ريما.

وفي التفاصيل، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني اليوم أنّ "وحدات القمع اقتادت الأسرى في غرفة الأسير الريماوي إلى جهة مجهولة، بعدما نكّلت بهم".

وتعمل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مستمر على التنكيل بالأسرى والتنغيص والاعتداء عليهم بين فترة وأخرى بهدف سلب استقرارهم وجعلهم في قلق دائم.

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