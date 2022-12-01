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المرشح للرئاسة اللبنانية ميشيل معوض يحصل على 37 صوتا مقابل 52 ورقة بيضاء

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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