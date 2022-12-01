الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماوراء اقتحامات الاحتلال المتكررة لجنين؟

تشييع جثماني الشهيدين 'السعدي' و 'زبيدي' في جنين+ فيديو

الحشد الشعبي يطيح بـ آمر سجون داعش في الحويجة

فيديو طريف لطفلة تحمد الله

نشطاء سعوديون: ابن سلمان يتجاهل سيول جدة بصناعة ثلوج في نيوم

مجتهد: بالأمس جدة تغرقها وتجرفها السيول، واليوم تلتهمها النيران