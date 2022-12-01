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الاحتلال يقتحم قرية بنابلس ويصادر تسجيلات كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم قرية بنابلس ويصادر تسجيلات كاميرات مراقبة
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم جيش الاحتلال قرية صرة قضاء نابلس وصادر تسجيلات كاميرات المراقبة من المنازل والمحال التجارية.

العالم- الاحتلال

في سياق آخر أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية المختلطة في بلدة دير سامت غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن" قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط مدرسة عكا الأساسية المختلطة، وحاولت قطع الطريق أمام الطلبة والهيئة التدريسية، لمنعهم من الوصول إلى المدرسة، وذلك على خلفية انقلاب ناقلة جنود بالقرب من المكان".

وقال مدير عام التربية والتعليم في جنوب الخليل ياسر صالح، إن" الهيئة الإدارية والتدريسية تمكنت وبمساعدة الأهالي من إيصال الطلبة بشكل آمن إلى المدرسة، رغم ممارسات الاحتلال واعتداءاته، حيث انتظمت العملية التعليمية، مطمئنا الأهالي بعدم وجود إصابات في صفوف الطلبة".

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