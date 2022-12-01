تركيا تجدد قصفها على بلدة أبو راسين بريف الحسكة السوري

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها المتمركزة في قريتي عنيق الهوى والداودية قصفوا بالمدفعية منازل الحيين الشمالي والشمالي الغربي في بلدة أبو راسين وقرى الربيعات والنويحات وحرملة وداد عبدال والدردارة في محيط البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم جراء القصف العنيف الذي استمر طيلة الليلة الماضية، ما اضطر المدنيين إلى الاختباء بالأقبية أو مغادرة منازلهم إلى العراء.

وأطلقت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها الاثنين الماضي عدداً من قذائف المدفعية من مواقع انتشارها في المناطق التي تحتلها في أقصى الريف الشمالي للحسكة على قريتي تل اللبن والكوزلية بمنطقة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية.