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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: يجب ملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب الجنايات في محافظة كردستان غربي ايران

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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