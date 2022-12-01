شاهد.. ماوراء تزايد الأزمات داخل المجتمع الصهيوني؟

العالم - خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان"، على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن عملية القدس المزدوجة انعكست بشكل مباشر على اتجاهين، الأول على مستوى الإعلام الإسرائيلي حيث بدأت تبرز فيه لغة تعبر عن حقيقة القلق الموجود بداخل المجتمع الصهيوني، والثاني، أصبح المستوطنون يخافون من تردد إلى القدس المحتلة مما أدى إلى أزمة كبيرة خاصة من الجانب الاقتصادي والتجاري حيث لم يعد السماح يترددون كثيرا على هذه المدينة.

وحول الوضع المعيشي في المجتمع الصهيوني، قال عواضة، أن الوضع المعيشي المتردي في داخل المجتمع الصهيوني بات ينعكس بشكل مباشر على زيادة العنف والجريمة داخل المجتمع، وهذا يظهر عجز الحكومة الصهيونية على توفير كل ما يحتاجه الصهاينة.

وأكد عواضة، أن هناك علاقة بين الوضع الاقتصادي المتردي والوضع الأمني المنفلت داخل كيان الاحتلال حيث إن زيادة تردي الوضع الاقتصادي تزيد من حالة الانفلات المني داخل المجتمع الصهيوني.

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