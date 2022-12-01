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الشمال السوري بين التعزيزات العسكرية الحكومية والتهديد التركي ولبنان...متى ينتخب الرئيس؟

الشمال السوري بين التعزيزات العسكرية الحكومية والتهديد التركي ولبنان...متى ينتخب الرئيس؟
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. ارسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة تضمنت دبابات حديثة وناقلات جند ومئات من العناصر الى ريف حلب الشمالي.

العالم - بانوراما

وانتشرت على طول خطوط التماس مع الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة وسط ارتفاع مؤشرات اقتراب توغل تركي جديد في الشمال السوري.

في ملف "بانوراما" الثاني سيتناول: فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، فيما عين رئيس البرلمان نبيه بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

وتلعب التدخلات الخارجية في الملف الرئاسي دورا في استمرار الشغور، مع محاولات قوى غربية وعربية لفرض رئيس يكون راس حربة في مواجهة المقاومة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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